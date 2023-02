¡Una pena! Los nervios le juegan una mala pasada a Alba provocando perder todo su dinero

Alba, la concursante del atril rojo, está sufriendo una mala racha cada vez que va a resolver un panel. Los nervios están a flor de piel y cada vez se van incrementando haciendo que no consiga avanzar y se estanque perdiendo todo lo ahorrado.

No es la primera vez que le ha pasado. De hecho, hasta ella misma lo reconoce y con sentimiento de impotencia exclama: “¡No! Otra vez no, no me lo puedo creer”. Jorge Fernández ha tratado de consolarla, sabe que la tensión en el programa es grande y que los jugadores suelen estar muy nerviosos: “Sé que son los nervios”.