Natalia se corona en la Gran Final de ‘La ruleta de la suerte’: “¡No me lo creo!”

Natalia ha sido la firme ganadora del programa, por lo que contaba con la posibilidad de sumar todavía más dinero en la Gran Final. Para ello, debía de averiguar un panel “muy típico nuestro”, como decía Jorge Fernández: tres sinónimos.

La concursante seguía teniendo todo de cara, pues cuando ha escuchado la pista ha dicho: “Es mi favorita, a ver si tengo suerte”. Sin embargo, su gesto ha parecido torcerse cuando ha visto que la mayoría de las palabras que ha dicho no se encontraban en el panel.

Pese a ello, ha demostrado que su victoria no ha sido fruto del azar y lo ha resuelto en un tiempo récord. Natalia, que no cabía en sí de felicidad, ha dado saltos de alegría al ver que lograba hacerse con 3.500 euros más: “¡No me lo creo!”, ha concluido. ¡Haz click en el vídeo para ver este momentazo!