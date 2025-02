Myriam utiliza el “me lo quedo” y resuelve con 650 euros con una sola tirada

Jorge tenía una idea del panel, pero no estaba seguro por lo que ha optado por seguir tirando y conseguir más dinerito en lugar de apuntar a la segunda parte del premio.

Después de tirar un par de veces, el concursante ya se sabía la respuesta, pero ha querido seguir tirando e intentar caer en el x2 o en los 75 euros, algo que sin duda ha sido un error.

Como dicen, ¡quien no arriesga, no gana!, pero Jorge ha salido perdiendo porque tras tirar para conseguir la segunda parte del premio ha perdido el turno. Y no solo eso, Myriam ha aprovechado para utilizar su me lo quedo quitándole los 550 euros y su mitad del gran premio.

Myriam, no conforme con ello, ha seguido tirando y ha conseguido otros 100 euritos más. Con esto se ha lanzado a resolver y con mucha alegría porque conseguir 650 euros en una sola tirada es un lujazo. Qué suerte la tuya Myriam, ¡estás que te sales! Dale al play para no perderte este momentazo.