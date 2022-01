Muchos fallos, poca concentración y tiradas ajustadas: Jorge Fernández aconseja a los concursantes

Jorge Fernández no se puede creer lo que está pasando, y ya no sabe si es que los concursantes están teniendo mala suerte, o es que simplemente no están prestando atención. “Estáis teniendo fallos muy tontos”, les ha advertido el presentador.

Y aunque se hayan tomado las recomendaciones de Jorge al pie de la letra, parecía ser la ruleta tampoco estaba poniendo de su parte. Menos mal que Alfon al final ha conseguido llevarse algo, aunque no un marcador deslumbrante.

