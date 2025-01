Miguel se propone conseguir el bote y se encuentra con una sorpresa: “Menos mal que he seguido tirando porque no me la sabía”

El programa de hoy ha dado un giro de 180º en el último momento. Cuando parecía que Marta iba a ser la finalista, Miguel ha cogido carrerilla y ha conseguido pasar a la gran final.

A pesar de que Miguel ha conseguido asegurarse el pase a la final en la última ronda de La ruleta de la suerte, ha decidido jugársela y tirar una vez más para conseguir el bote. El concursante se ha quedado corto en su tirada y la “p” que ha añadido a su panel le ha desconcertado: “Menos mal que he seguido tirando porque no me la sabía”, ha confesado.

Como tenía un comodín, Miguel ha seguido tirando para ver si tenía la suerte de caer en el bote, pero esta vez sí que estaba seguro de la respuesta al panel. El concursante ha tenido la mala suerte de caer en la casilla de “pierdes tu turno” y ha consumido su comodín. Como no lo veía muy claro, ha decidido no arriesgarse más y se ha lanzado a resolver.

Miguel ha sido un gran ejemplo de que el concurso no se trata de cómo se empieza sino de cómo se termina. Gracias a la tarjeta de “empiezo yo”, el concursante ha conseguido llevarse a casa más de 2.200 euros. ¡No te pierdas la jugada final de Miguel, dale al play!