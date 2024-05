La mala suerte de Patri: se queda con el dinero de José y lo pierde todo con una letra

Todo iba bien para nuestros concursantes de La ruleta de la suerte hasta que José, que había acumulado una gran cifra, ha perdido el turno y le ha tocado a Patri.

La concursante del atril amarillo ha visto el cielo abierto cuando le ha llegado el turno, porque usando el 'Me lo quedo' ya tenía la oportunidad de resolver y acumular todo lo de José y los gajos en su atril.

Patri ha pasado la quiebra y ha caído en el '3 por 100', pero la tercera letra que ha dicho no era la correcta. ¿Por qué no ha visto las tres letras que quedaban por resolver? No te lo pierdas en el vídeo.