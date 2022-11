¡Llora de emoción! Conchi cae en el bote en su última oportunidad y consigue 1.450 euros

Es el panel con bote y Conchi tiene cero euros en su marcador. Con el panel prácticamente resuelto, la concursante no tiene nada que perder y se lanza a por el bote que acumulaba un total de 1.450 euros. A pesar de que la concursante insiste en que no tiene buena puntería, no le queda otra alternativa y utiliza su última oportunidad para conseguirlo.

Y, para sorpresa de todos… ¡cae en el bote! Conchi llora de emoción y se echa las manos a la cara en un éxtasis de emociones: “No me lo creo. Tengo la boca seca y todo”, le confesaba a Jorge Fernández. ¡No te pierdas cómo ha sido este momento tan emocionante!