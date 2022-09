Laura Moure, en shock al descubrir la habilidad de Aroa: “No sé si quiero verlo”

Aroa es una de las concursantes que ha llegado para divertirse en ‘La ruleta de la suerte’. Durante su presentación ha explicado que es arquitecto pero su verdadera pasión son los animales. Pero hay algo que ha llamado mucho la atención a Jorge Fernández: “Hay algo que se te da muy bien”, aseguraba el presentador.

Ha sido cuando Aroa ha demostrado delante de cámara lo que es capaz de hacer con sus manos, una habilidad que no ha dejado diferente a nadie, ni mucho menos a Laura Moure: “A mi me da cosita, no sé si quiero verlo”, confesaba ante la concursante. ¿De qué se trata? ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!

Además, recuerda que puedes adelantarte a la emisión del próximo programa de 'La ruleta de la suerte' en ATRESplayer PREMIUM.

