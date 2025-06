Laura brilla en el último panel y se lleva 7.375 eurazos en el bolsillo

Laura tenía una Ayuda final y ha elegido el sobre amarillo que le ha dado 5 segundos extra para resolver el panel. Con la pista de Tres linces, la concursante ha escogido las consonantes “C”, “D” y “L” y la “E” como vocal.

Aunque en un principio no parecía satisfecha con la pista del panel, Laura no ha tardado ni 5 segundos en resolver: “Ibérico, canadiense y boreal”, ha pronunciado dejando no solo al público sorprendido, sino también a ella misma.

La concursante no se lo podía ni creer, y a pesar de que “boreal” no le sonaba y pensaba que Jorge Fernández le iba a decir que era incorrecto, ¡Laura ha brillado una vez más en este último panel!

Gracias a esta gran jugada, la concursante ha podido sumar 4.000 euros a sus 3.375, por lo que se va a casa con 7.375 eurazos. ¡Laura nos ha vuelto a sorprender una vez más! Revive esta final dándole al play.