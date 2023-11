Jorge Fernández recuerda su peor experiencia en una montaña rusa: “Jamás me he vuelto a montar”

Las montañas rusas son una de esas cosas que tienen amantes y detractores a partes iguales. Jorge Fernández ha asegurado que él lo tiene claro: las atracciones no son para él. “A mí me da un mareo brutal”, le ha contado a los concursantes.

Jorge ha aprovechado para desvelar una de sus peores experiencias en una montaña rusa con amigos, donde tuvo que bajar para recuperarse. “Me tuve que esperar con un agua fría en el bar, todo blanco”, ha confesado.

Al día siguiente, el presentador no pudo continuar montándose en nada debido al mareo. “Jamás me he vuelto a montar en una atracción de esas”, ha advertido Jorge. ¡Vaya faena!