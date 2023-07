Jorge Fernández recuerda su amor de verano en la adolescencia: “Iba a ver a la chica que me gustaba”

Los lugares vacacionales han sido un lugar de encuentros y reencuentros para una gran parte de la población. Esto ha supuesto que, en algunos casos, las personas encuentren a su amor de verano.

Como ha explicado Jorge Fernández, después de uno de los paneles de este lunes, esto es típico cuando se es joven, es decir, en la adolescencia. Incluso ha llegado a admitir que a él le ha pasado: “Yo cuando tenía 15 o 16 años decía que iba a ver la chica que me gustaba”.

Además, los concursantes también han expresado que están de acuerdo con el presentador. Salvo Natalia, que Jorge ha querido que no hable debido a que está casada: “Si lo tienes, no lo digas aquí, no la líes”. ¡Revive el momento en el vídeo!