Jorge Fernández se deshace en elogios ante la inmejorable jugada de Elena: “Eres una fantástica”

La final de ‘La ruleta de la suerte’ estaba cada vez más cerca y un solo error podría suponer entrar o quedarse a las puertas de aspirar a un premio aún mayor. Elena se ha asegurado de que esto no sucediera completando un panel ella sola, sin poder dar opciones a ninguno de sus compañeros.

La concursante había empezado la ronda no muy convencida, sin embargo, después de haber caído en el ‘exprés’, Jorge Fernández ha intentado animarla. “¿Hoy cómo te has levantado?”, preguntaba Jorge. Elena al oír la pregunta no ha tenido ninguna duda. “Arriesgando”, respondía.

El presentador se ha quedado boquiabierto con la concursante. “Eres una crack, eres una fantástica”, han sido sus palabras después de que resolviera el panel. “Hoy es mi día de suerte”, añadía ella. ¡No te pierdas la jugada en este vídeo!