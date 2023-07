El increíble talento oculto de Miguelón que desata las risas de Jorge Fernández: “Normal que no ligues”

Durante la presentación de los concursantes, Jorge Fernández quería saber un poco más de Miguelón y su talento: poder hablar al revés. El concursante lleva años haciendo esto e, incluso en la actualidad, le parece más cómodo leer así que hacerlo normal.

Al presentador le “alucina” ese don del concursante. Aún así, quería descubrir para qué lo utiliza y, al parecer, viene de su juventud: “Antes lo usaba para ligar, pero no me comía ni un rosco”. Jorge ha querido que le diera algunos ejemplos y se ha llegado hasta a asustar: “Claro, normal que no te comieras un rosco”.

Igualmente, el dirigente del programa ha querido saber cómo le diría a una chica: “¿Cómo te llamas?”. En cuanto se lo ha dicho al revés el presentador ha entendido el porqué de sus fracasos en el amor: “Normal que no ligues, coño. Es que si pillas así eres un fenómeno”. ¡Descubre esta curiosa técnica de Miguelón el vídeo!