¡Impresionante! Tamara acierta el panel final con un premio de 6.000 euros

La entrevista de Gerard Piqué en 'El món a RAC1' ha dejado muchos y jugosos titulares. Y sólo ha habido un asunto en el que el ex jugador del F.C. Barcelona no ha querido entrar abiertamente. Cuando Jordi Basté le preguntó si había escuchado la celebérrima "BZRP Music Session #53" Piqué admitió que sí la había escuchado pero que no quería hablar de ello. Aún así, hizo una reflexión "claramente" dirigida a la colombiana.