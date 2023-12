La impactante tradición de Año Nuevo que sorprende a los concursantes de La ruleta: “Ni lo he visto ni lo voy a hacer”

La forma de celebrar las Navidades cambia de unos países a otros. Jorge ha desvelado en el programa una tradición muy común en otros lugares con la que celebrar el Año Nuevo: darse un chapuzón en agua helada.

“Yo no lo he visto nunca, ni lo voy a hacer”, ha asegurado Hugo, a quien no le ha atraído demasiado la idea. Sin embargo, Iván ha admitido que, aunque no lo hizo en esas fechas, se bañó en Noruega en pleno invierno: “Eso era hielo”.

Esta tradición pretende cargar al bañista de buenas energías para el año que entra y también se puede ver en España, en la Playa de la Concha de San Sebastián. ¿Te animas a probarlo?