Gonzalo saca los colores a Jorge Fernández: “No me mires así que me pongo tontorrón”

Gonzalo ha hecho un gran panel del amor… ¿cuál sería el mejor plan de domingo? El concursante ha sabido dar con la pista y resolverlo por 325 euros y muchas risas en plató. Al leer lo que contenía el panel, Jorge Fernández no ha podido resistirse a las palabras de Gonzalo y se ha dado por aludido: “No me digas eso y me mires así que me pongo tontorrón”, decía el presentador.

Después de este momento de bromas entre concursante y presentador, Elena se lamentaba de no haber podido resolver el panel porque no conseguía verla, y se lo ha dejado en bandeja a Gonzalo.

Esto ha sido una clara muestra del buen rollo y el magnífico ambiente que se respira cada día en 'La ruleta de la suerte'... ¡No te pierdas este momento en el vídeo de arriba!