¿El género musical que menos le gusta a Jorge Fernández?: “No lo entiendo, no queda bien”

La industria musical está divida en una gran cantidad de géneros diferentes. Entre ello está el indie, uno que a Jorge Fernández no parece gustarle y que no despierta muchas alegrías en el plató de ‘La ruleta de la suerte’.

El presentador ha afirmado que no acaba de conectar con este tipo de música: “No la entiendo. Aquí en el plató no había energía, no queda bien”.

Aunque el vocalista del grupo del programa, que se ha encargado de cantarla, le ha intentado hacer ver que es una música más relajada, para sentirla.