Edu no cae en la tentación de Jorge Fernández en ‘La ruleta de la suerte’: “No hagas de diablo”

Desde que ha comenzado el programa, Edu ha dicho que el objetivo principal por el que deseaba ganar dinero en ‘La ruleta de la suerte’ es para poder llevar a su hija a DisneyLand París. Por ello, verse con más de 1.000 euros en el marcador le ha alegrado el día.

Sin embargo, Jorge Fernández le ha recordado que, al no dar con la letra oculta, no podía conseguir el súper comodín. El presentador le ha tentado para que intentase hacer una tirada más, pero no le ha convencido.

“No hagas de diablo”, le ha dicho Edu, que ha decidido desoír sus consejos… ¡Así ha sido este momento!