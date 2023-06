“Cuando el bizcocho va subiendo es buena señal”: Sori saca el lado más repostero de Jorge Fernández

Este panel de ‘La ruleta de la suerte’ es uno de los más dulces que se recuerdan. Sori ha sido la encargada de resolverlo, lo que ha provocado que Jorge Fernández explique la cara que se le queda cuando cocina un bizcocho en su casa y no le sale como a él le gustaría.

Con el panel casi resuelto, Sori se ha atrevido a resolver definitivamente. Rápidamente ha intervenido Jorge. “Cuando va subiendo es buena señal porque lo has visto hacerlo a tu madre, lo has visto en videos de YouTube”, explicaba el presentador.

Al parecer esta no es una técnica que se le de bastante bien a Jorge. Siempre que hace uno ve como la forma que coge el postre no es la correcta. “Cunado lo metes en el horno y ves que el bizcocho no sube dices: algo ha pasado aquí”, explica haciendo el gesto de meter el bizcocho en el horno. Al final acaba con la decepción de este. “Te da un bajón”, termina de decir. ¡Mira el vídeo para no perdértelo!