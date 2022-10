Cris no se lleva el coche en la final… ¡Al no averiguar el pueblo donde pinchó una rueda!

Las casualidades pueden darse, si no que se lo pregunten a Cris, la concursante que ha llegado a la final y que finalmente no se ha llevado el coche al no reconocer en el panel el pueblo de Madrid donde pinchó una rueda de su propio coche.

La pista del panel era “tres pueblos de Madrid”, lugar en el que ella reside. Pero finalmente no ha sido capaz de sacar ninguno de los tres, aun habiendo estado en dos de ellos. Tanto Cris como Jorge Fernández no han dado crédito a la casualidad del momento.