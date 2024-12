“Creo que María sobra”: abuela y nieta parece que están compitiendo más que jugando en equipo

María y Angelita han estado en el programa de hoy de La ruleta de la suerte eufóricas. Las concursantes tenían tantas ganas de participar en el panel que se pisaban hablando la una a la otra.

Eso no ha sido problema porque ambas se lo han tomado con humor: “Adelántate María porque si no, no la hueles”, le ha dicho Jorge Fernández a la nieta viendo que Angelita cogía carrerilla.

En un instante del panel, se ha escuchado a Angelita decir: “Se me ha caído el cacharro”. A la abuela de María se le había caído la petaca de micrófono y no sabía cómo ponérsela de nuevo: “No pasa nada porque te lo pongo yo”, le ha dicho Jorge Fernández en cuanto la ha escuchado.

Ha sido un momento maravilloso que nos han regalado abuela y nieta en el que no hemos parado de reír. Mientras todo esto sucedía, ambas se han puesto con un marcador bastante alto y han decidido resolver ¿Cuánto dinero se habrán llevado? ¡Descúbrelo!