¿Una conga para bailar un tema de Malú?: “Me habéis dejado loco”

En La ruleta de la suerte se han vivido momentos inolvidables cuando los concursantes han dado rienda suelta al baile. Sin duda, la conga que se ha formado en el plató ha dejado perplejo a todo el mundo.

El primer sorprendido ha sido Jorge Fernández que no entendía lo que estaba pasando: “Qué susto me has dado Unai”. Al presentador le ha cogido por sorpresa el baile y no ha tenido otra escapatoria.

Joaquín Padilla ha alucinado con lo que estaban haciendo, pero el presentador tiene claro quien ha tenido la culpa: “El culpable ha sido Unai”. ¡Dale al play y revive el cómico momento de la conga!