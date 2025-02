El concurso da un giro de 180º y Jorge se convierte en finalista tras caer en el bote

Jorge lo tenía todo planeado. Ha dejado la ruleta en la posición exacta para caer en el bote. ¡Si algo ha demostrado el concursante es que en puntería es un 10! Con la “p” de Pamplona se ha lanzado a resolver el panel con un bote de ¡2.200 euros!

Todo el programa se ha centrado en apuntar para conseguir y la mayoría de las veces acertaba. En esta jugada no esperábamos menos y no ha decepcionado porque, aunque no estaba 100% seguro de la respuesta, se ha llevado una buena olita y los 2.200 euros del bote.

Después de perder tanto dinero en las dos ultima jugadas, se merecía recuperarlo y lo ha conseguido con creces, porque se va a jugar la final con 2.725 euros. Myriam no ha recibido la noticia con tanta alegría porque se ha quedado a nada de ser ella la elegida con 2.367 euros. ¡Vaya giro que ha dado el programa en un momento! No te pierdas esta sorpresa y dale al triangulito.