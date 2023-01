La bronca de Joaquín Padilla a los concursantes de ‘La ruleta de la suerte’: “Me tenéis contento hoy”

Una cosa que deja clara en prácticamente cada programa Joaquín Padilla, es su profundo rechazo a que la mayor parte de los jóvenes que acuden a ‘La ruleta de la suerte’ no conozcan muchas canciones antiguas que él considera importantes.

Para no seguir con el tema, Jorge Fernández le ha afirmado que le invitará a una comida, que parece haber sido suficiente para el vocalista: “Me tenéis contento hoy, menos mal que me he ganado una comida con vinito”.

Esto ha provocado que el presentador, en tono de broma, se haya dirigido también a los concursantes: “Lo que me hacéis hacer para tener contento al cantante”.

Adelántate a la emisión del programa en ATRESplayer PREMIUM.