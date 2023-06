¿Qué es un “baño de pereza”? Jorge Fernández explica su extraña afición

Llegar a casa después de un largo día de trabajo y meterte en la ducha es una de las cosas más relajantes del día. Muchas personas tienen sus costumbres a la hora de tomarse un buen baño, algunos se ponen música o incluso hasta velas, Jorge Fernández parece ser que se une a este grupo de personas.

Recientemente, el presentador ha oído una nueva expresión, ‘ducha de pereza’: “Me pareció un poquito curiosa”. Por otro lado, este tipo de ducha tampoco necesita mucha preparación: “Hoy me tomo el día tranquilamente y no me ducho, sino que me meto un baño y es de pereza total”.

Desde el programa Jorge invita a que todo el mundo empiece a usar esta nueva forma de bañarse que hay que disfrutar: “Donde la escuché no se refería a un baño de estos que te levantas y te duchas rápido”. ¡Descúbrelo todo en el vídeo!