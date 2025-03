Andrea cambia el rumbo del concurso con una quiebra y un regalo

Andrea no ha dudado en utilizar su gajo de todas las vocales, pero la suerte no ha estado de su lado, ya que inmediatamente después ha caído en la Quiebra, dejando a Cristina el panel medio hecho: “Después de utilizar todas las vocales, se lo vas a dejar a Cristina tan bien”, le ha dicho Jorge Fernández, dejando claro que la jugada de Andrea le ha dado una gran ventaja a su compañera.

Aunque Cristina también ha caído en la Quiebra, su estrategia ha sido diferente: al tener un super comodín, no ha dudado en utilizarlo, y es que Alfredo tenía el Me lo quedo y sabiendo que su compañero le iba a quitar todo, no ha podido tomar mejor decisión que utilizarlo ella antes.

Finalmente, con 775 euros y con los ánimos del público, Cristina ha resuelto el panel a la perfección. Y no solo eso, además, se ha llevado 200 euros extra por adivinar qué era a lo que se refería el panel.

Con un total de 975 euros, ha logrado adelantar a Alfredo y colocarse con 2.000 euros. ¡Vaya giro! No te pierdas este momento y dale al play para revivirlo.