“Ahora, un pierde el turno”: César predice la jugada de Sonia

A pesar de que era el turno de César, Sonia ha decidido usar la tarjeta de: “Empiezo yo”, pero ha tenido la mala suerte de caer en la casilla de la quiebra. “Uno fuera, ahora un pierde el turno”, dijo César. Parece que el concursante a predicho el futuro porque Sonia ha caído en esa casilla poco después.

Aunque la concursante ha hecho uso de uno de sus comodines cuando ha caído en la quiebra, ha decidido guardarse el segundo después de fallar una vez más, esta vez con la casilla de “pierdes tu turno”, pero no ha sido una buena decisión porque su compañero César no solo ha conseguido resolver la receta de marisco del panel antes que ella, sino que también ha acumulado más dinero en el bote y por lo tanto ha sido el que ha pasado a la final.

Aunque nunca sabremos si Sonia hubiera sido la finalista si hubiese utilizado el comodín restante, estamos seguros de que se ha llevado las manos a la cabeza con esta decisión, que no solo le ha sorprendido a ella, también lo ha hecho a César y Jorge Fernández, el presentador, tanto que ha dicho: “César que suerte has tenido”.

¡Una pena Sonia!, pero aun así has conseguido llevarte 1.125 euros a casa, que no es poco. No te pierdas esta jugada sorpresa, dale al play.