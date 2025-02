"Me gusta mucho el supercomodín, pero creo que voy a resolver": Julia apuesta por el dinero y consigue 650 euros

María Rosa ha empezado con muy buen pie consiguiendo un comodín que le vendrá de maravilla. Aunque ha estado a punto de caer en la quiebra, la flecha se ha detenido justo en los 100 euros, y... ¡vaya respiro! Luego, ha estado a punto de caer en la casilla del Se lo doy, pero también se ha librado.

Aún así, como no se sabía la respuesta al panel, ha seguido tentando a la suerte y ha terminado perdiendo el turno. Sin embargo, María Rosa no ha querido rendirse ahí y ha usado el comodín, aunque no le ha servido de mucho porque ha terminado cayendo en la quiebra.

Después ha sido el turno de Julia, que tenía 200 euros en el marcador tras ganar el premio. Aún teniendo algún dinerito, no ha querido resolver el panel hasta conseguir el supercomodín. Por poco la concursante también cae en la casilla de Pierde el turno, pero finalmente se ha librado, ¡vaya suerte!

Cuando ha visto que la jugada se le complicaba, ha optado con conformarse con lo que tenía y resolver: "Me gusta mucho el supercomodín, pero creo que voy a resolver", ha comentado. Aunque al principio quería encontrar la letra oculta del panel, ha cambiado de idea cuando se ha dado cuenta de que el panel le podía dar 650 euros si resolvía correctamente y que tenía posibilidad de perder el turno si no tiraba bien.

Julia lo tenía claro y no había quien le hiciera cambiar de opinión. Aunque el público le animaba a seguir, ella se ha mantenido firme: "El dinerito está mejor", y se ha lanzado a resolver. A pesar de perder la oportunidad delsupercomodín, Julia ha conseguido un pedazo de panel de 650 euros de un momento a otro. ¡Una ola para Julia! No te pierdas este momentazo.