¡Cinéfilo y músico! Los dos ingredientes del triunfo de Carlos en la prueba de velocidad musical

Durante la primera prueba de velocidad de la noche hemos visto a Carlos dejando a sus compañeros sin tregua al resolverla por completo y en pocos segundos.

“Estás adivinando los paneles pero no tienes ni puñetera idea de lo que va”, le dice Jorge Fernández a Carlos. Y es que es toda una ironía que a pesar de no haber vivido los momentos sobre los que versan los paneles, ha sido él y no sus compañeros quien los ha resuelto.

Pero Carlos se ha quedado con ganas de más, porque cuando ha llegado el momento de la prueba de velocidad musical, ha hecho gala de todos sus conocimientos como cinéfilo y músico.

El concursante ha resuelto los tres paneles a una velocidad impresionante. ¡Enhorabuena, Carlos!