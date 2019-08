Aunque las patatas se consumían en el actual Perú hace más de 2.000 años, no llegaron a Europa hasta finales del siglo XVI. No obstante, tuvieron que pasar casi doscientos años más para que surgieran las patatas fritas cortadas en bastones como hoy en día conocemos. Su origen se disputa entre Francia y Bélgica pero, lo que sí está claro, es que la invención fue todo un éxito. Actualmente es uno de los alimentos más famosos y consumidos. Popular en todo el mundo, cuenta incluso con el Día Mundial de las Patatas Fritas. Para celebrarlo, desde 'Karlos Arguiñano en tu cocina' no hemos podido resistir recordarte cinco ricas recetas que contienen patatas fritas.

Chuleta con pimientos y patatas fritas

Las chuletas son un corte de carne hecho justo por encima de las costillas de la ternera. Este animal, que forma parte de las carnes blancas, tiene un bajo contenido en grasas y es una rica fuente de proteínas. Además, es la carne de vacuno más consumida. El pimiento, por su parte, es rico en antioxidantes y fibra y, junto a las patatas, complementa un rico y tradicional plato que no te dejará con hambre.

Tartar de ternera con patatas fritas

El tartar de ternera, también conocido como filete tártaro, es un plato de carne cruda picada. Normalmente se suele acompañar con cebolla picada, una yema de huevo y otros ingredientes como pepinillos, aceitunas o tomates. Además, para intensificar el sabor se pueden añadir algunas alcaparras a la carne. Atrévete a probar este plato de moda con una de las recetas más ricas que encontrarás. ¡No te dejará indiferente!

Pollo con tomate y patatas fritas

El pollo es una carne muy beneficiosa para la salud al contener triptófano, un aminoácido indispensable para nuestro organismo, que no se produce de forma natural y que ayuda a generar otras sustancias que necesitamos en nuestro día a día. Además, es un alimento de fácil digestión, reduce los niveles de ácido úrico y produce serotonina, lo que hará que tu estado de ánimo mejore. Un ingrediente clave para una rica y saludable receta. ¿A qué esperas?

Popietas de pavo con patatas fritas

El pavo es el alimento perfecto para las personas que tienen el colesterol alto. Bajo en grasas, también tiene pocas calorías al estar compuesto en un 75% de agua. No obstante, es rico en proteínas y vitaminas de tipo B. Disfruta con una de las recetas más saludables y sabrosas de la lista. ¡Es muy fácil de hacer!

Coliflor con tocineta y patatas fritas

La coliflor es un vegetal crucífero originario de Asia. En un primer momento solo era utilizada como fármaco, pero los romanos descubrieron sus beneficios y comenzaron a cultivarlas para el consumo. Y es que este vegetal es rico en vitaminas de tipo C y K y minerales como el potasio o el manganeso. Además, contiene fibra y es una buena fuente de antioxidantes. ¡Está muy rico!