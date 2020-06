‘Improvisando’ llega el lunes a Antena 3 con Iñaki López, El Sevilla y Toñi Salazar como invitados

Un nuevo show llega el lunes a Antena 3. De la mano de Arturo Valls, maestro de ceremonias, ‘Improvisando’ aterriza en el prime time. Un programa en el que los invitados demostrarán cuánto sentido el humor tienen sin saber muy bien qué va a pasar durante la noche.

Se trata de un gran formato de entretenimiento producido por Atresmedia Televisión en colaboración con Shine Iberia en el que Arturo y los invitados ponen a prueba su rapidez e ingenio a través de juegos de improvisación. Estarán articulados dentro un escenario giratorio en el que no sabrán a qué se enfrentan y que tendrá gran participación del público presente en el estudio.

Todo sucede en un plató que evoca a un teatro, frente a público real y con una banda de músicos en vivo. El escenario giratorio incluye diferentes decorados que irán girando cuando se pulse el botón. Ni el presentador ni los invitados a cada programa sabrán a qué reto o contexto cómico se van a enfrentar, pero deberán seguir las instrucciones que les marque el público o el escenario para salir del atolladero. Para completar todo esto, Edu Soto y su banda ‘Delaroom’ pondrán la nota musical durante el show.

Así será la primera entrega de 'Improvisando'

Arturo Valls invitará a ‘Improvisando’ esta semana a los cantantes El Sevilla y Toñi Salazar, y al presentador Iñaki López. Además, para pasar una noche redonda estarán los jugadores Anabel Alonso, Secun de la Rosa y Carlos Latre.

El cantante de Mojinos Escozíos intentará que a Edu Soto no se le queme el trasero en ‘Se te va la olla’. Además, será cortejado en un romántico crucero por tres pretendientes de lo más absurdos: Carlos Latre, Edu Soto y el propio Arturo Valls, en ‘Finder Sorpresa’. Pero atención, porque si el Sevilla no adivinan quiénes son y qué les pasa se enfrentarán al castigo más temido y gracioso del programa: ‘¡La ruleta de la muerte!’.

El periodista Iñaki López cambia su habitual tertulia política por ‘La Idioteca’. En esta ocasión será un bibliotecario un tanto perdido y los jugadores le darán pistas relacionadas con el libro que quieren hablando solo con una única vocal. Después pasará por el museo de ‘Improvisando’ para participar en ‘Estás hecho un cuadro’, adivinando algunas de las obras de arte más destacadas.

Por último, la integrante de Azúcar Moreno, Toñi Salazar, nos mostrará su lado más mímico y divertido en ‘Tu cuerpo me suena’, adivinando canciones muy conocidas escenificadas por Anabel Alonso y Secun de la Rosa. Y se sentará a la mesa de una cantina mexicana en ‘Los bicéfalos’, ¿terminará la invitada comiendo polvorones en vez de tacos?

Ya disponible en ATRESplayer PREMIUM

Para aquellos que no pueden esperar al estreno, ya está disponible en ATRESplayer PREMIUM la primera entrega de 'Improvisando'. El concurso de Antena 3 estará disponible una semana antes de su estreno en abierto en la plataforma de pago de Atresmedia en todo el mundo en exclusiva y sin publicidad.