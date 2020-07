Doble ración de humor con 'Improvisando' este lunes a las 22:45 horas en Antena 3

Doble ración de humor para lo noche del lunes en Antena 3. El primer programa contará con la presencia del cantaor Falete, la periodista Cristina Pardo y el actor Pepón Nieto. Además, a la cita se apuntarán Carlos Latre, Silvia Abril, Anabel Alonso y José Corbacho dispuestos a darlo todo.

El primero en enfrentarse a los disparatados e hilarantes retos del programa será Falete, que entrará en calor jugando con Edu Soto a ‘¡Se te va la Olla!’, la prueba que pone todos los traseros a fuego lento. Cristina Pardo no se despeinará su famoso flequillo, pero sí mostrará su faceta más gamberra vendiendo, sin saberlo, una escobilla en ‘Atienda en casa’. Después, lidiará con tres delirantes ligones en ‘Finder Sopresa’ y uno de ellos será Arturo Valls. Antes de llegar al plató, Pepón Nieto tendrá que ponerse al día con las canciones del verano, porque en ‘Tu cuerpo me suena’ deberá adivinar el título de algunas de las canciones que suenan y que Arturo Valls, Edu Soto, Silvia Abril y Carlos Latre representarán solo con mímica

A continuación, el gran cocinero Pepe Rodríguez (una estrella Michelin), la actriz y presentadora Marta Torné y el humorista y presentador Juanra Bonet visitan esta semana ‘Improvisando’, acompañados de los jugadores Carlos Latre, Anabel Alonso, José Corbacho y Secun de la Rosa. El popular chef se enfrentará a la olla más caliente y extraña de su vida, la del juego ‘¡Se te va la Olla!’, en donde nos sorprenderá con sus grandes dotes mímicas. Por su parte, la presentadora y actriz Marta Torné, junto a Carlos Latre y José Corbacho, nos mostrará lo difícil pero divertido que puede ser dibujar sobre tu propio cuerpo en el ‘Pintamonas’. Además, Juanra Bonet no tendrá que lidiar con bombas esta vez, pero sí descubrir qué famosos cuadros escenifican de forma hilarante, Edu Soto, Secun de la Rosa y Anabel Alonso en ‘Estás hecho un cuadro’