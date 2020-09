¡Rubén sorprende con una tarta de queso a Pedro García!

Rubén es un madrileño de 25 años que tiene un propósito: aprender a cocinar para ser más autónomo. Su objetivo es manejarse perfectamente en la cocina para así poder independizarse junto a su novia, quien confiesa que “es el amor de su vida”.

Rubén es un chico muy polifacético. Sus hobbies son tocar la guitarra y jugar al baloncesto, entre otros. Pero entre el trabajo y sus aficiones tiene muy poco tiempo libre para poder aprender a cocinar, por lo que va a tener que sacar ese tiempo de donde sea para conseguir su propósito.

Así ha sido la andadura de Rubén al iniciarse en el mundo culinario.

Al principio, Rubén empezó desmotivado porque no le gustaban las clases teóricas de cocina. Le parecían aburridas y confiesa que el profesor iba muy rápido y no se enteraba de lo que explicaba.

Pero, en cuanto se metió entre los fogones de la cocina, Rubén ha ido desenvolviéndose y ha comenzado a interesarse cada vez más en la gastronomía. Poco a poco va cogiendo ritmo y sabe manejarse entre las recetas que le ordena el chef con quien está realizando las prácticas.

Aprender a cocinar para independizarse, el gran reto de Rubén

Rubén quiere convertirse en todo un chef para conseguir independizarse con su novia.

Rubén está hecho todo un chef. Aparece en plató una tarta de queso con una pinta de lo más exquisita: “¡La he hecho yo!”, reconoce con orgullo. Pero ese manjar que le da a Pedro y a todo el equipo del programa no ha sido el único regalo. El equipo de ‘De hoy en un año’ le ha obsequiado con otro detalle que Rubén no se esperaba para nada y que le ha hecho mucha ilusión.

Explica que ya ha aprendido a manejarse muy bien en la cocina y que a su novia le encantan todos sus platos. Ahora sólo falta irse a vivir juntos, algo que ambos sueñan con mucha emoción.

