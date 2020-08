Marta y Diego quieren adelgazar para estar fantásticos el día de su boda

Marta y Diego quieren perder peso para estar perfectos el día de su boda. Pesan 128 (Diego) y 104 (Marta) y quieren perder unos 30-35 kilos. Ella ha mirado vestidos de boda pero no se ve con ninguno. No les apetece mirar ropa para novios por la forma que les tratan por su aspecto físico. Quieren hacer dieta y deporte y si no logran su reto no cancelarían la boda pero cambiarían todos sus planes.