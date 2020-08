¡Increíble!: Después de momentos duros en el proceso, han perdido más de 30 kilos en un año

Marta y Diego quieren perder peso para estar perfectos el día de su boda. Pesan 128 (Diego) y 104 (Marta) y quieren perder unos 30-35 kilos. Ella ha mirado vestidos de boda pero no se ve con ninguno. No les apetece mirar ropa para novios por la forma que les tratan por su aspecto físico. Quieren hacer dieta y deporte y si no logran su reto no cancelarían la boda pero cambiarían todos sus planes.

[[H3:‘’Poco a poco vamos viendo cambios en nuestro físico aunque nos está costando mucho’’’]]

A Marta le cuesta mucho más perder peso, pero juntos están logrando su reto.

Han decidido ir al dietista para cambiar sus hábitos. El dietista ha decidido ponerle una dieta personal a cada uno. Están muy contentos porque poco a poco van perdiendo peso, han hecho mucho ejercicio y están comiendo sano. A ella le está costando un poco más adelgazar y lo está pasando peor. Aun así, Diego no deja de apoyarla y sabe que tendrán recompensa.

Marta y Diego quieren adelgazar para estar fantásticos el día de su boda

Los dos pesan más de 100 kilos y no encuentran ningún traje para su boda.

¡Marta y Diego llegan al plató vestidos de novios! Se les ven felices y radiantes. Marta ha perdido 30 kilos y Diego 35 kilos. Los dos están felices y guapísimos, el autoestima lo tienen muy por encima, ya se sienten muy a gusto con ellos mismos. A Marta le ha costado mucho más, ha tardado más en perder peso, mientras Diego perdía dos kilos en una semana, Marta solo uno.

Aun así han evolucionado y los dos han bajado muchos kilos. ¡Están súper felices!