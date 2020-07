El objetivo de Lorena: Sacarse por fin el carnet de coche

Lorena solo tiene 24 años y cuenta con gran determinación para conseguir todo lo que se propone en la vida. El reto de Lorena de hoy en un año es sacarse el carnet de conducir, con el objetivo también de ser independiente: vive con sus padres pero le gustaría independizarse e irse a vivir sola. “No quiere ser ningún estorbo, quiere tener sus hijos y también casarme”, confiesa.

Ella se define como extrovertida e inquieta porque no puede parar en ningún momento. Ella misma sabe que no han sido fáciles las cosas porque tiene una discapacidad intelectual del 73% y esto le ha resultado un gran impedimento en su vida. Con ayuda de su esfuerzo ha avanzado mucho, ahora ella misma dice: “Si no hablo reviento”. A raíz de ahí ha encontrado algo que le gusta: auxiliar informativo y administración de empresas.

Sale su hermana contando que Lorena es muy social, que habla con todo el mundo sea quien sea. La definen como una chica con carisma, ilusionada y sobre todo con ganas de vivir. Su padre se emociona al hablar de ella, y de su esfuerzo día a día. Su madre dice que su forma de ver la vida da positivismo a toda la familia, y se siente muy orgullosa. El reto que se ha marcado sería un orgullo para ella y para toda su familia. El presentador entre risas le ha dicho que sea prudente al volante, que tenga cuidado y que la espera con una 'L' preparada para cuando vuelva.

[[H3:Ramón, padre de Lorena: “Ella se ha hecho tan grande con esos valores que a mí me ha hecho pequeño”]]

Los inicios de Lorena en la autoescuela son fructíferos, está muy motivada. Sin embargo, en ocasiones está preocupada porque tiene fallos en los test, aunque poco a poco va mejorando.

Se ha realizado los psicotécnicos y ya está APTA para conducir: Está muy emocionada. La noche antes de la primera clase de coche se ha tenido que tomar una tila, porque sino no va a poder dormir de los nervios. La primera clase le ha gustado mucho y se ha sentido muy animada, aunque sabe que aún le queda mucho por mejorar.

Lorena: “Yo antes no hablaba nada, pero ahora si no hablo reviento”

Lorena, 365 días después aparece en el plató muy contenta y un poco nerviosa. Ha dicho que le han gustado mucho más las clases prácticas y que su primera vez en el coche le costó.

Muy emocionada, Lorena ha contado que no ha podido aprobar el teórico por un fallo y el presentador le ha dado una ‘L’ según le prometió en su momento. Ella se ha emocionado mucho y le ha dado las gracias, y le ha prometido que cuando tenga el carnet le dará una vuelta en el coche.