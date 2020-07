El accidente de José que podía haber terminado en tragedia

Pero un terrible accidente cuando estaba rozando la cima truncó la ilusión de Jesús, porque una capa de hielo no era tan segura como parecía: “Tanteé pero me fui de cabeza”. El suceso podría haber mucho peor, pero Jesús salió por su propio pie. Lo primero que hizo fue acordarse de su mujer, su hija y su familia, y no desfallecer.