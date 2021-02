A quién vacunar primero del coronavirus: "Los jóvenes somos más propensos a salir de fiesta y se debería comenzar por debajo"

¿Quién se debe vacunar contra el coronavirus en primer lugar? Espejo Público sale a la calle para saber la opinión de los ciudadanos.

Los jóvenes dicen sí a la vacunación y los taxistas dudan

Los jóvenes opinan que sería buena opción si ellos se vacunan antes porque son los que más se mueven. "Estamos con mucha gente", además, matizan que como "son más propensos a salir de fiesta, estaría bien comenzar por debajo".

La opinión de los taxistas es muy diversa. Algunos piensan que necesitan estar vacunados porque diariamente están expuestos mientras realizan su trabajo. Otros como Manuel advierten que, aunque les gustaría estar vacunados "hay otros colectivos infinitamente más expuestos como ancianos, sanitarios o fuerzas de seguridad. Metemos en el coche a gente que no sabemos si son asintomáticos pero pienso que hay gente que está por delante de los taxistas".

La Unión Europea se ha marcado como reto inmunizar al 70% de la población para verano. Sin embargo, la escasez de fármacos se ha convertido un problema que hace replantearse los grupos prioritarios de vacunación. ¿Qué dicen los políticos españoles?

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso, asegura que "hay que dejar muy clara la estrategia de vacunación" y que a su juicio "no está demás estudiar la posibilidad de agilizarla en aquellos sectores donde sus profesionales están más expuestos al público, para no contagiar y para no ser contagiados". Ejemplo de ello serían "los taxistas, camareros o farmacéuticos".

Puedes seguir en el CuentaVacunas de Antena3 Noticias cuántas personas han sido vacunadas en tu Comunidad.

Puedes ver la información completa sobre la vacunación en Atresplayer.