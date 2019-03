"El sueño es un taller donde recuperarnos de lo que gastamos cada día"

"El sueño es un taller de reparación de todo lo que gastamos durante el día, por lo que las horas de sueño dependen de nuestra edad. Un niño pequeño necesita 11 horas proque está todo el día moviéndose, mientras que un adulto necesita 8", asegura el doctor Estivill. La creencia de muchas personas que piensan que dormir mucho un día ayuda a recuperar el sueño que no se ha logrado otros días, el doctor Estivill es claro. "El sueño no se recupera".

Según el doctor no solo es importante la cantidad de sueño, sino las consecuencias que sobre nuestra vida diaria puede tener la ausencia de un buen descanso. "Se ha demostrado que las personas que no descansan bien, no solo están más agotados, y son más irascibles, sino que esa falta de sueño afecta a su rapidez a la hora de tomar decisiones". En cuanto a la medicación que muchas personas toman para dormir, el doctor Estivill se muestra muy en contra de su uso. "Estamos luchando para eliminar estos fármacos que son inútiles porque a veces no consiguen eliminar la causa que provoca el mal dormir. Recomendamos plantas naturales que no tienen efectos secundarios".