"Para iniciarse en el running, con 30 minutos es suficiente", según el entrenador de Paula Echevarría

Paula Echevarría es una de las mujeres más guapas y admiradas de nuestro país. Ella puede presumir de tener una figura perfecta. Uno de sus secretos tiene nombres y apellidos. Se llama Juanjo Rodríguez Romano, su entrenador personal. "Paula es muy perseverante. Nunca me dice no a ninguno de los ejercicios que le propongo", asegura su entrenador personal en Espejo Público. "Conmigo solo entrena uno o dos días a la semana, pero tiene una rutina en casa que yo le he marcado y que ella realiza".

Muchos de los ejercicios de Paula Echevarría se basan en la electroestimulación. "Se trata de una nueva máquina que actualmente está muy de moda que lo que hace es penetrar más internamente en la musculatura del cuerpo con electrodos", asegura el entrenador de Paula Echevarría. Juanjo Rodríguez ha escrito "El entrenador en casa", un libro en el que, según sus propias palabras, pretende dar consejos de cómo hacer ejercicio en casa. "Rutina, circuitos, etec. El libro está indicado para trabajar en nuestras casas", dice.

"Recomiendo a todos los que se quieran iniciar en el mundo del running que empiecen con 30 minutos. No quiere decir que esté los 30 minutos corriendo, sino que tiene que estar ese tiempo haciendo ejercicio. Andar, trotar, correr. Debe ser progresivo y cada semana aumentar el tiempo de carrera".