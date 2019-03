Aumenta el interés por el consumo de productos ecológicos

La actriz Norma Ruiz, que ahora la podemos ver en la serie "Algo que celebrar", se confiesa una fiel seguidora de estos productos ecológicos, y así nos lo cuenta este mes en la revista de Objetivo Bienestar. "Llevo mucho tiempo intentando alimentarme bien. Me gusta preocuparme por lo que me sienta bien o no, pues no a todo el mundo le sienta bien la misma comida", asegura Norma Ruiz. "No estamos hablando de una dieta para adelgazar, ni mucho menos. Se trata de preocuparse porque los alimentos no contengan colorantes o aditivos". Norma Ruiz ha querido también resaltar que no siempre estos productos son más caros y que hay que preocuparse de que de verdad sean productos procedentes de cultivos ecológicos.