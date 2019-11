Cuando la ahora Yurena se hacía llamar en el mundo del espectáculo Tamara era habitual verla acudir a los platós de televisión de la mano de su progenitora, Margarita Seisdedos. Cuenta que su madre abandonó Santurce y dejó allí a su marido para acompañarla a probar suerte como cantante en Madrid en el año 1998.

"Mi madre desde el primer minuto que me tuvo en brazos no se ha separado de mí", sostiene. Cuenta que cuando era pequeña siempre estaba enferma y Margarita siempre la llevó a los mejores médicos.

La cantante lamenta que el día que falleció su madre no pudo estar con ella. Seisdedos llevaba ingresada dos meses en el hospital, los cuales Yurena pasó a su lado y canceló todas sus actuaciones. Relata que los últimos 6 días había experimentado una mejoría considerable y decidió irse a casa para descansar, ya que al día siguiente tenía una grabación.

Esa noche su padre la llamaba desde el hospital para comunicarle el fallecimiento de su madre: "Me volvía loca, no me lo esperaba tan pronto", lamenta.

