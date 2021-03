Verónica Forqué explica su incidente en el aeropuerto de Madrid-Barajas: "Es acojonante, a partir de ahora voy a volar en business"

El pasado fin de semana la actriz Verónica Forqué vivía uno de sus peores días. Todo ocurrió cuando se disponía a coger un avión en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas con destino a Tenerife. Allí viajaba para representar una obra de teatro.

Sin embargo, la intérprete tuvo un problema con el salvoconducto que le autorizaba el desplazamiento. Momentos de tensión que hoy ha explicado en Espejo Público. "Qué vergüenza, perdí dos aviones". Tras el incidente y ante la imposibilidad de volar la artista decidió volver a casa con resignación. "Me metí en la cama, recé un padre nuestro y me dormí", señala.

Al día siguiente lo volvió a intentar y "todo fue como la seda". Reconoce que tras la odisea ha aprendido la lección: "A partir de ahora si puedo y tengo 'money' me voy a comprar menos vestiditos y chorradas y voy a volar en 'business'. No puede haber tanta diferencia, no es ético".

El próximo 27 de marzo se celebra el Día Mundial del Teatro y la carismática actriz ha reconocido tener mucha suerte porque la compañía en la que trabaja tiene funciones "casi cada semana" a pesar de la pandemia del coronavirus.

Foqué ama su profesión y sobre el teatro es "más feliz que en ningún lado". Sin embargo la artista ha reconocido que a veces "el teatro es lo más aburrido del mundo. Una hora de teatro malo es lo peor y una hora de teatro bueno es algo que no olvidas nunca en tu vida".

La primera función que vio fue en el María Guerrero de Madrid, una adaptación de 'El Principito'. Desde entonces supo que sería actriz. Forqué se encuentra inmersa en la dirección de la obra 'Españolas, Franco ha muerto" y en la representación de 'Las Cosas Que Sé que Son Verdad'.

Puedes ver la entrevista completa a Verónica Forqué en ATRESPLAYER.