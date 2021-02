La pesadilla de una mujer a la que detectan un linfoma tras implantarse unas prótesis mamarias defectuosas

Cristina, decidió en 2016 someterse a una intervención quirúrgica para implantarse unas prótesis mamarias y, todo iba perfectamente hasta que, en 2020, empezó a notar muchos dolores en sus pechos y le habían cambiado de color hasta un punto de que "el pecho era morado y como una piedra", indica la afectada.

"Me implantaron unas prótesis que eran dudosas, que las suspendieron del sello de la CE (Comunidad Europea) y a mi nadie me aviso", indica Cristina, que no fue hasta mitad del confinamiento cuando empezó su pesadilla al descubrir que la compañía que fabricaba los implantes no contaba con el certificado europeo.

Actualmente Cristina convive con un linfoma asociado a la prótesis mamaria y "cada día estoy más intranquila, todas las noches me quedo llorando hasta que me rinde el sueño. Hay veces que he decidido tirar la toalla", manifiesta, ya que ha tenido que recibir un tratamiento de radioterapia, tiene dos ganglios inflamados y los médicos estudian ahora la posibilidad de que tenga metástasis.

Sin embargo, nadie le había comunicado que las prótesis que le habían puesto estaban siendo retiradas del mercado, por lo que indica que si lo hubiera sabido, se las hubiera quitado antes de correr el riesgo, y el peligro que estaba en juego era adquirir un linfoma (cáncer).

La compañía le ofrece 6.000 euros por los problemas causados, pero Cristina está dispuesta a luchar hasta el final y, de momento, la demanda judicial que ha interpuesto ya ha sido admitida a trámite.

