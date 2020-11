Una familia con 3 hijos y sin recursos no consigue acceder al ingreso mínimo vital

Lola y su pareja no tienen trabajo ni ayudas. Una de sus hijas tiene parálisis cerebral. Lo incomprensible es que se les niega el ingreso mínimo vital.

Son conscientes de que son okupas y es ilegal. "Esta no es mi casa pero en esta casa abandonada he construído mi hogar. En diciembre ya tengo citación para que me den fecha y me tendré que ir de aquí", reconoce esta madre de tres niñas.

Piden una vivienda digna para sus hijas. "Es muy duro tener que decirles, nos vamos a tener que ir de aquí a otra casa y que me pregunten por qué", lamenta.

Anteriormente Lola tenía trabajo y vivía en un piso de alquiler por el que pagaba 550 euros. Al quedarse en paro se quedó sin ingresos al agotar la prestación. Entre el subsidio de Nacho y la pensión de horfandad que cobra Lola tienen 422 euros al mes para vivir. Por la niña con discapacidad reciben una una ayuda de 500 euros cada 6 meses.

El mismo día 15 de junio se esperó a las 3,00 horas para ser de las primeras en solicitar el ingreso mínimo vital. Se lo han denegado por los ingresos de 2019 y porque Seguridad Social no ve conveniente que lo reciban.

Lola acude a las colas del hambre para poder dar de comer a su familia. "Nunca me había imaginado estar allí desde tan temprano para llevarte algo que comer", señala.

Puedes volver a ver la historia de Lola y Nacho, sin recursos, a quienes han denegado el ingreso mínimo vital en Atresplayer.