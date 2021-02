Un vecino de Linares denuncia abuso policial por uno de los agentes en prisión por una agresión

Linares (Jaén) continúa conmocionado por la agresión de dos policías a un vecino de la localidad y su hija. La agresión se produjo en un bar poco antes de que el establecimiento cerrara por el toque de queda.

Álvaro es un vecino de Linares que asegura que uno de los agentes implicados en esa pelea ejercía abuso policial tras su detención.

Mantiene que el agente le amenazó así en el calabozo: "Ahora no te voy a hacer nada pero cuando pase el juicio más te vale que no vengas por Linares porque te vamos a hacer la vida imposible niñato de mierda. Vete antes de que me arrepienta, subnormal."

Este agente, ahora en prisión, formaba parte del grupo de policías que estaba en el calabozo cuando detuvieron a Álvaro. Este hombre pone de manifiesto que no todos los policías son iguales pero siente que el policía que según ejerció abuso sobre él ahora haya protagonizado una agresión. "Esto se podía evitar, había 5 ó 6 policías que abusaban de la autoridad, salían de copas, amenazaban a la gente. Ha tenido que pasar este suceso para que se den cuenta y que el pueblo se rebele y dar el golpe en la mesa".

