Antonio Moreno, neumólogo pediátrico del Hospital Vall d'Hebrón, manifiesta que en el caso del coronavirus, todavía no hay estudios que digan con certeza que los niños son un vector de contagio, "pero sí está claro que los niños se infectan menos que los adultos".

En cuanto a que los menores de 14 años puedan salir, considera que es un buen momento y tras cinco semanas de confinamiento "no van a ser portadores del virus". A pesar de ello, señala que hay que ser muy prudentes y mantener las medidas de protección. En cuanto a los adultos que deben acompañar a dichos menores, afirma que sí son una fuente de transmisión y tendrán que mantener la distancia entre unos y otros.

"La mitad o un 40% de los niños que he atendido tenían patologías previas y en general los que no tenían estas patologías han evolucionado con síntomas leves, pero todos los niños que he tratado con coronavirus han salido adelante", asegura.

Sobre la posible vuelta al colegio, señala que: "De aquí a que vuelvan al colegio posiblemente tendremos más datos para tomar decisiones". Por último, el doctor ha querido recalcar que todavía hay muchos adultos ingresados y en la UCI y "aún debemos ser muy prudentes".

