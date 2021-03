Ruth Goñi abandona Ciudadanos: "No puedo seguir en un partido que ya no creo pero no me voy al PP"

La sangría en Ciudadanos continúa. Ruth Goñi, junto a Emilio Argüeso, abandona su puesto como senadora de la formación naranja por no compartir los nuevos valores del partido. Considera que en la reunión del lunes se demostró que los principios de Ciudadanos ya eran otros y que no puede estar de acuerdo con un partido que apoya a Sánchez.

"No necesito la política para vivir. He reflexionado mucho sobre entregar el acta y el problema es que el escaño que dejo libre va a servir para apuntalar a Sánchez. Nos presentamos a las elecciones del Senado con una idea contraria", asegura Goñi.

Por ese motivo y por "responsabilidad", Ruth ha decidido no renunciar a su acta de senadora, una labor que continuará realizando desde el Grupo Mixto. Sin embargo, supone un movimiento que deja laminado a Ciudadanos en el Senado.

"Desde septiembre llevo pensando seriamente abandonar el partido, pero había personas que me decían que esto podía cambiar, que el apoyo a Sánchez podía cambiar". Fue en la reunión de la ejecutiva naranja del lunes cuando se dio cuenta de que, definitivamente, Ciudadanos había perdido sus valores liberales. "Siguen abrazando el sanchismo", denuncia.

"Soy navarra. No puedo estar de acuerdo con que Ciudadanos apoye a Sánchez cuando Sánchez pactó con Bildu", lamenta.

Ruth Goñi fue fotografiada el miércoles en un restaurante con Fran Hervías, exsecretario de Ciudadanos y ahora miembro del PP; Emilio Argüeso, senador que ha abandonado con ella la formación naranja; y Marta Martín, diputada de Ciudadanos.

Preguntada por el significado de esa 'reunión' informal y si supone su transfuguismo al PP, niega rotundamente que vaya a fichar para los populares. "No me voy a ir, voy a seguir en el Senado para defender el programa por el que me votaron, pero no puedo seguir en un partido en el que no creo", concluye Goñi.

