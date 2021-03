Su padre murió en la residencia de Tomelloso con más de 70 muertos por coronavirus: "No tengo palabras para salir adelante"

Javier García perdió a su padre, Pascual de 92 años, tras contagiarse con coronavirus después de declararse un brote en el centro sociosanitario de mayores Fundación Elder de Tomelloso (Ciudad Real).

La familia hablaba semanalmente con Pascual para saber cómo estaba. Pero el día 8 de marzo se les comunicó que el anciano estaba constipado y que le costaba trabajo hablar. Preocupados por el estado de salud de su padre, los hijos volvieron a insistir los días posteriores. La respuesta siempre era la misma, un mensaje automático en el contestador que les explicaba que "ya se pondrían en contacto con los familiares".

El día 20 volvieron a recibir noticias desde el centro; su padre había dado positivo en coronavirus. "Ahí empiezo a hacer cábalas, el constipado, la fiebre y el trabajo que le costaba al hablar eran síntomas de COVID-19". Un año después de lo ocurrido la justicia investiga un posible delito de homicidio por imprudencia y omisión del deber de socorro de los responsables al frente de la gestión. Los familiares de Pascual quieren que se haga justicia y que "todo lo que ha pasado en la residencia se aclare".

Javier reconoce que decidieron actuar cuando el director del centro, José Manuel Sampedro Lara, apareció ante los medios de comunicación "diciendo que no pasaba nada allí". "Te quedas de piedra cuando ves que la residencia ha sido intervenida por el Sescam. No tienes palabras para salir adelante, ha pasado casi un año pero recordar esto es muy duro".

Durante la primera ola, las residencias de mayores fueron las grandes perjudicadas por la pandemia. 365 días y dos olas después, parece que la experiencia no es suficiente. "Estamos muy apenados porque después de todo lo que ha pasado parece mentira que en este país no aprendamos o no queramos aprender".

