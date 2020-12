Rafael Vilasanjuán: "La vacuna del coronavirus no generará inmunidad de grupo hasta finales de 2021"

Afirma Vilasanjuán que las reacciones adversas de la vacuna que se han recogido en el Reino Unido, donde dos personas han sufrido un shock anafiláctico tras inocularles la misma, no nos tienen que preocupar. Distingue que "no es lo mismo eficacia que efectividad". "Un ensayo clínico no es mundo real y se coge a grupos de población en condiciones ideales y lo que pase en el mundo real puede variar un poco", explica.

Cree que es normal que todas las vacunas bajan en efectividad y hay que esperar que haya una bajada de eficacia.

Estima Vilasanjuán que en el 2021 se habrá vacunado el 20% de la población mundial. Eso se producirá "teniendo en cuenta que todo vaya perfecto con las 5 ó 6 vacunas que Europa ha comprado". "Estamos hablando de un producto que requiere de una serie de procesos en los que no sale todo perfecto siempre. Es muy probable que alguna de las vacunas acabe no llegando".

Cree que estamos en una bajada de contagios de coronavirus como la que se produjo tras el verano "que nos llevó a una luna de miel peligrosa porque la segunda ola subió con un pico antes que el resto de países de la UE". "La vacuna no generará inmunidad de grupo hasta finales de 2021 o principios de 2022", advierte.

Recuerda que, aunque los datos son buenos, una tercera ola es posible y algún país ya ha empezado a entrar en ella, por lo que pide que "no nos descuidemos aunque son buenas noticias porque estamos mejor que muchos otros países".

